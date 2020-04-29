Наталья Непряева: «Не понимаю, почему все накинулись на Логинова. Читала новости и офигевала»

Российская лыжница Наталья Непряева поделилась мнением о негативном отношении к биатлонисту Александру Логинову из-за дисквалификации за допинг в прошлом. В его пробе нашли запрещенный препарат — эритропоэтин.

— Во-первых, не понимаю, почему на Сашу все накинулись, — цитирует Непряеву Sportbox Вся эта история из ряда вон выходящая. Читала новости и офигевала от происходящего, от того, какие интервью давали другие биатлонисты.

Рада, что в лыжах такого нет. Даже если человек что-то принял, не важно — по своей воле или нет, он отбыл наказание, очистился. Сейчас сдает допинг-тесты. Почему мы должны его травить?

Понятно, что в лыжах также все в первую очередь — соперницы, но все равно надо сохранять приветливые отношения. Лично я стараюсь со всеми хорошо общаться и чувствую, что остальные также ко мне нормально относятся.