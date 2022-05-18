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Третьяк о переизбрании Вяльбе: «Это достойный человек, профессионал своего дела»

Третьяк поздравил Вяльбе с переизбранием на пост главы Федерации лыжных гонок России
Карен Саркисян
Корреспондент
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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк отреагировал на переизбрание Елены Вяльбе на пост главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

Отчетно-выборная конференция ФЛГР прошла в Казани в среду, 18 мая. Вяльбе была единственным кандидатом на выборах.

«От имени федерации я хотел бы ее поздравить с переизбранием, — приводит слова Третьяка ТАСС. — Это достойный человек, профессионал своего дела. На протяжении многих лет лыжники радуют нас своими победами, особенно в Пекине, где их успех был потрясающим, была проведена большая работ. Она успешно работает с международной федерацией, Министерством спорта, Национальным олимпийским комитетом. Заслуженный человек, тренер, мастер спорта и прекрасный организатор».

54-летняя Вяльбе, возглавляющая федерацию с 2010 года, является трехкратной олимпийской чемпионкой и 14-кратной чемпионкой мира.

Кроме того, она является главой Ассоциации лыжных видов спорта России.

Источник: https://tass.ru/sport/14659441
Хоккей
Владислав Третьяк
Елена Вяльбе
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