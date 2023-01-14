Крамер рассказал о переписке Большунова и Устюгова после столкновения в Красногорске

Немецкий тренер Маркус Крамер, работающий с Сергеем Устюговым, в интервью «СЭ» высказал свое мнение о разборках подопечного с Александром Большуновым.

— Вы следите за Кубком России, в курсе конфликта между Устюговым и Большуновым? Положа руку на сердце — вы были удивлены?

— Я смотрел ту гонку на компьютере в прямом эфире. Это не какой-то большой конфликт. То же самое — медиа раскручивают историю. Когда я говорил с Сергеем, он ответил: «Маркус, я реально не понял, что случилось. Все произошло быстро — момент, и я уже лежу в снегу». Думаю, судьи приняли верное решение — это гоночный инцидент. Ни Александр, ни Сергей не хотели его устраивать. Для СМИ это хорошо — конфликт, ура! Но я знаю, что Сергей написал после столкновения сообщение Александру, спросил, все ли окей. Он ответил — да, все хорошо, не беспокойся. Конечно, когда встречаются такие сильные спортсмены, причем оба хотят победить, иногда они делают такую ерунду. Разумеется, они не лучшие друзья, но я знаю, что они уважают друг друга. Это главное.

— Но для лыж-то это здорово. Может, этого не хватает Европе для популярности?

— Согласен, для спорта это хорошо. Вы же помните ту историю с Сергеем и Клебо на чемпионате мира в Зефельде? Потом все только об этом и говорили. Но они тоже уважали друг друга. Главное, чтобы все было по правилам. Я уверен, что между ними нет конфликта.

— Но фраза, что они не лучшие друзья, весьма точна.

— Эти два парня очень разные. Александр очень силен, он всегда сконцентрирован на тренировках, он максималист в любой ситуации. Сергей — другой спортсмен, но он тоже хочет всегда побеждать. И в соревновании может произойти всякое.

— Многие в России считают, что конфликт есть.

— Мне так не кажется. У них заметная разница в возрасте, это правда. Александр скорее из нового поколения. Хотя я не скажу, что у Сергея закат карьеры. Они не работают вместе на тренировках. Но на Олимпиаде, когда Устюгов финишировал с флагом в эстафете, Большунов был одним из самых счастливых людей. Когда они выигрывают вместе, то все нормально. В конце концов, ты не можешь со всеми дружить, — сказал Крамер.