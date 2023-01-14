Немецкий тренер сборной России рассказал о кризисе в Европе: «Мы не замерзнем!»

Маркус Крамер, тренер сборной России в 2010-2022 годах, который ныне работает с итальянцами, в интервью «СЭ» рассказал об экономической ситуации в Европе.

— Здесь тоже все надеются, что вскоре мы вернемся к нормальной жизни. Потому что в Европе есть экономический кризис, каждый день тут говорят о газе, нефти.

— Вы чувствуете кризис на себе? Говорят, что вы можете замерзнуть.

— Во-первых, хочу заверить — мы не замерзнем, мы выживем. (смеется) У нас есть электричество, газ, нефть, но цены поднимаются, это правда. Это проблема для многих людей. В магазинах растет ценник, и для тех немцев, у кого невысокая зарплата, ситуация непростая, им нужно больше денег. Но никто не должен умереть дома от холода. Я тоже не всегда согласен с тем, что делает немецкое правительство в нынешней ситуации. Но опять же, мы можем много говорить, но не можем ничего по большому счету изменить, — признал Крамер.