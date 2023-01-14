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Крамер рассказал о расставании со сборной России после санкций: «Вяльбе была не уверена, что у иностранных тренеров есть возможность работать»

Крамер рассказал о расставании со сборной России после санкций
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Немецкий тренер Маркус Крамер, который 12 лет работал с лыжной сборной России, а ныне возглавляет итальянскую команду, в разговоре с «СЭ» рассказал о прекращении работы в России после февраля 2022 года.

— Вы говорили, что единственной причиной, по которой вы прекратили работу в России, были санкции, из-за которых было затруднительно выплатить зарплату. Неужели с таким уровнем доверия, как между вами и Еленой Вяльбе, нельзя было найти решение?

— Может, и был способ, но в начале Елена была уверена, что спецоперация (формулировка изменена по требованию законодательства РФ. — Прим. «СЭ») займет несколько недель, и все вернется на круги своя, но потом сказала: «Я сама не знаю, как мы продолжим, я не уверена, что у тренеров из других стран есть возможность здесь работать». Ну и вопрос зарплаты встал. Я благодарен Елене, она говорила, что хочет видеть меня в России тренером, но не может ничего гарантировать. И мы решили принять это тяжелое, дерьмовое решение. Мы просто не знали, что будет дальше.

— Но думаю, у вас было много предложений.

— И я был очень удивлен, как их много было! (смеется) Когда стало известно, что я расстаюсь со сборной России, было приятно узнать, что я так востребован и интересен разным странам. Но все равно было жаль прекращать работу в России.

— Изменили ли ваше отношение к России события 2022 года?

— Нисколько. Политические решения принимали не россияне, не народ.

Маркус Крамер и&nbsp;Сергей Устюгов. «События 2022 года никак не изменили мое отношение к русским». Исповедь Маркуса Крамера

Сборная России по лыжным гонкам
Елена Вяльбе
Маркус Крамер
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