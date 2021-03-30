Российский лыжник Артем Мальцев 30 марта в интервью «СЭ» рассказал о популярности лыжник гонок в России.

«Популярность лыжных гонок в России? Все к этому стремятся и идут, чтобы лыжные гонки были популярным видом спорта. Мне кажется, мы находимся на правильном пути. Хорошо, что люди стали приходить на трибуны, болеть. Уже отличают лыжи от биатлона, потому что раньше, когда еще ездили поездами, то заходишь в вагон с лыжными чехлами: «А что это у тебя лыжи? Ты что, биатлонист?». Пришлось объяснять разницу между этими видами спорта. Сейчас уже начали понимать, что есть лыжный спорт. Качество трассы? Я люблю Тюмень, это одно из лучших мест в России для подготовки к турнирам и самих соревнований. Всем доволен», — сказал Мальцев.

30 марта Мальцев стал чемпионом России в «разделке» в Тюмени, Александр Большунов принял решение пропустить гонку.

(Дмитрий Кузнецов)