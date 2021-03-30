Мальцев — об итогах «разделки»: «Круче можно было бы выступить, если бы обошел Большунова»
12:20
Российский лыжник Артем Мальцев 30 марта в интервью «СЭ» рассказал подвел итоги гонки с раздельным стартом на 15 км свободным стилем на чемпионате России по лыжным гонкам.
«Доволен ли я своим выступлением? А как можно быть недовольным, если ты стал чемпионом России? Конечно, доволен. Круче можно было бы выступить, если бы обошел Большунова. А пока, считаю, у меня хороший высокий результат. Почему не выступил Большунов? Не видел, не общался с ним», — сказал Большунов.
30 марта Мальцев стал чемпионом России в «разделке» в Тюмени, Александр Большунов принял решение пропустить гонку.
(Дмитрий Кузнецов)
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