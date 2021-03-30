Мальцев: «Я не обращаю внимания, что там говорит Губерниев»

Российский лыжник Артем Мальцев 30 марта в интервью «СЭ» сравнил популярность лыж и биатлона в России.

— Вы уже говорили о росте интереса к лыжным гонкам в России. А как вы реагируете на слова комментатора Дмитрия Губерниева, который заявил, что лыжи по популярности никогда не обойдут биатлон?

— Я не обращаю внимания, что говорит Губерниев. Он человек эмоциональный, любит на негативах хайпить. Я не знаю, что он там говорит и пишет, стараюсь за этим не следить.

— Елена Вяльбе также считает, что Губерниев много всего говорит...

— Я не могу сказать, много или не много. Он любит, когда вокруг него негатив.

30 марта Мальцев стал чемпионом России в «разделке» в Тюмени, Александр Большунов принял решение пропустить гонку.

(Дмитрий Кузнецов)