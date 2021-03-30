Мальцев: «Я не обращаю внимания, что там говорит Губерниев»
12:34
Российский лыжник Артем Мальцев 30 марта в интервью «СЭ» сравнил популярность лыж и биатлона в России.
— Вы уже говорили о росте интереса к лыжным гонкам в России. А как вы реагируете на слова комментатора Дмитрия Губерниева, который заявил, что лыжи по популярности никогда не обойдут биатлон?
— Я не обращаю внимания, что говорит Губерниев. Он человек эмоциональный, любит на негативах хайпить. Я не знаю, что он там говорит и пишет, стараюсь за этим не следить.
— Елена Вяльбе также считает, что Губерниев много всего говорит...
— Я не могу сказать, много или не много. Он любит, когда вокруг него негатив.
30 марта Мальцев стал чемпионом России в «разделке» в Тюмени, Александр Большунов принял решение пропустить гонку.
(Дмитрий Кузнецов)
10
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...