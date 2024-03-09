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Лыжные гонки

9 марта, 14:40

Вылегжанин — о завале на Спартакиаде: «Если бы это были лыжники-мужчины, кончилось бы по-другому»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Российский лыжник, призер Олимпийских игр Максим Вылегжанин в разговоре с «СЭ» высказался о завале в женской гонке на Спартакиаде учащихся в Сочи, по итогам которой госпитализировали 17 спортсменок.

— Думаю, этот завал увидели все. Вывихи, переломы... У меня настолько жестких завалов не было. Но я думаю, что если бы возраст был постарше или были мальчики, кончилось бы по-другому.

Ситуация неприятная, конечно, организаторы, которые проводили старт, немного не рассчитали скорость, видимость. Я там не был, поэтому не могу говорить «ничего страшного» или наоборот. Был бы я на месте — оперировал бы более полной информацией. Туман пришел сразу, а может, он и был до этого, сложно оценить. Лыжные гонки всегда считались не таким травмоопасным видом спорта, как бокс или борьба.

Осадок остался, безусловно. Хорошо, что организаторы сделали выводы и сегодня провели разделку вместо масс-старта. Думаю, им сложно было предвидеть всю ситуацию — скольжение, туман, погода, эта история произошла из-за многих совпадений, — сказал Вылегжанин.

Спортсменки преодолевают опасный спуск в&nbsp;тяжелых погодных условиях. Юные лыжницы получили переломы после жестокого завала на Спартакиаде. Кто виноват?

Максим Вылегжанин
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