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Лыжные гонки

9 марта, 13:25

Пострадавшая в Сочи лыжница остается в больнице с сотрясением и ушибами

Виктория Кравченко
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В экстренных службах сообщили, что одна из лыжниц, пострадавших в результате массового завала во время гонки Всероссийской спартакиады учащихся в Сочи, остается в больнице с сотрясением мозга и ушибами.

«Госпитализировали одну спортсменку с сотрясением головного мозга и ушибами, состояние стабильное», — пояснили ТАСС в службах.

Кроме того, сообщалось, что в происшествии пострадало 17 человек, из них 15 остались на амбулаторном лечении, двое были госпитализированы. Сейчас в больнице остается одна спортсменка.

Массовый завал произошел в Сочи во время лыжного масс-старта на 10 км в рамках зимней спартакиады. Большое количество спортсменок упали после прохождения скоростного участка трассы из-за тумана. Гонку не закончили 14 лыжниц.

Президент ФЛГР Елена Вяльбе в комментарии для «СЭ» раскритиковала лыжниц после массового завала, посетовав на их низкий спортивный уровень.

Ранее стало известно, что количество пострадавших лыжниц увеличилось до 18.

Источник: https://tass.ru/sport/20191805
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