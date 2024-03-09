Ассистент техделегата ФЛГР Веденин отсутствовал в Сочи во время массового завала на Спартакиаде

Президент Федерации лыжных гонок Москвы Вячеслав Веденин рассказал, что он не находился в Сочи во время женского масс-старта в рамках зимней спартакиады, на котором произошел массовый завал.

«Я на один день улетал, меня не было. Сейчас я в Сочи, я на трассе», — приводит ТАСС слова Веденина.

В протоколе гонки Веденин указан как ассистент технического делегата Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

Массовый завал произошел 8 марта в Сочи во время лыжного масс-старта на 10 км в рамках зимней спартакиады. Большое количество спортсменок упали после прохождения скоростного участка трассы из-за тумана. Гонку не закончили 14 лыжниц, некоторые из них получили серьезные травмы.