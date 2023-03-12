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Сегодня, 16:13

Мацокина о новом лыжном стадионе в Казани: «Наконец-то смогу тренироваться после учебы»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Чемпионка Универсиады и участница Олимпийских Игр 2022 года Христина Мацокина поделилась с «СЭ» своими впечатлениях от нового лыжно-биатлонного комплекса «Мирный» в Казани и спринтерской шоу-гонки.

«Я здесь в первый раз. На самом деле еще не успела полноценно покататься, разминалась там на дальних километрах только, несколько подъемчиков захватила. В принципе мне кажется, что для такого центра это трасса очень хорошего уровня, и шириной, и качеством снежного покрытия, условиями. Мне здесь нравится, много кабинок, переодеться можно, есть кафе. Важно, что наконец-то в Казани есть биатлонное стрельбище, могут готовится теперь как лыжники, так и биатлонисты. Раньше этого не хватало. Думаю, что это будет популярная спортивная точка для большого города и здесь будет тренироваться много людей.
Все очень доступно, удобно. Думаю, что это будет хорошая база, особенно для тех, кто живет в Татарстане и рядом с нашей республикой. Я учусь в Казани в местном университете, и раньше для меня была проблема с поиском места для тренировок. Можно было поехать в Зеленодольск, но там не те условия и далеко. Или поехать на Лебяжье на лыжную базу, но там трасса в лесу, тоже не всегда удобно тренироваться. А здесь в самый раз и рядом с университетом спорта. Можно после тренировок приезжать побегать. Такой центр будет большим подспорьем для лыжных гонок Татарстана», — сказала Мацокина.

Лыжно-биатлонный комплекс в Казани должен был открыться еще в марте 2022 года. Летом вокруг комплекса возник скандал из-за проблем с асфальтовым покрытием трасс.

Христина Мацокина
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