Лыжники, попавшиеся на допинге во время ЧМ в Австрии, отстранены

Международной федерации лыжного спорта (FIS) наложила временное отстранение на лыжников, которые попались на применении допинга на чемпионате мира в Зеефельде, информирует пресс-служба организации.

27 февраля сотрудники правоохранительных органов Австрии совместно с сотрудниками прокуратуры Германии задержали девять человек. Среди них были два лыжника сборной Австрии (Макс Хауке и Доминик Балдауф), два – Эстонии (Андреас Веерпалу и Карел Таммъярв) и один – Казахстана (Алексей Полторанин). Все они уже признали свою вину.

FIS временно отстранила Таммъярва, Веерпалу и Полторанина. Балдауф и Хауке дисквалифицированы Национальным антидопинговым агентством Австрии.

– FIS не потерпит допинга в любой форме, любой спортсмен и другие лица, которые открыто нарушают правила, защищающие чистых спортсменов и целостность нашего вида спорта, будут наказаны, – отметил президент FIS Джанфранко Каспер. – Недавние события предствили спорт не в лучшем свете, однако это сигнал того, что FIS не допустит допинга, а его использование будет иметь очень серьезные последствия.

Я надеюсь, что эти события дадут другим спортсменам четкое понимание того, что использование допинга ведет к серьезными личными, юридическими и спортивными последствиями.