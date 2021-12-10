Степанова: «Мы проиграли эстафету в прошлое воскресенье»

Российская лыжница Вероника Степанова опубликовала пост в отношении биатлона. По ее словам, лыжи, несмотря на победу женской сборной России в эстафете на этапе Кубка мира в Лиллехаммере, пока проигрывают.

«Мы проиграли эстафету в прошлое воскресенье. Да, да — проиграли. Биатлонисткам, их эстафете, — написала Степанова в Instagram. — Их посмотрело куда больше телезрителей в России (в Норвегии, кстати, наоборот). 100 000 комментаторов могут написать, что «лыжи лучше», но пока миллионы больше смотрят биатлон, лучше делают свою работу, «развлечение публики» — именно они. Если вы считаете по другому, не тратьте энергию в спорах, просто сделайте так, чтобы все ваши родные, друзья, соседи и знакомые в ближайшие выходные смотрели именно лыжные гонки на этапе Кубка мира в Давосе, Швейцария. Не все наши гонки «Матч ТВ» будет транслировать впрямую. Потому что биатлон популярнее, как уже было сказано. В ваших силах это изменить. Спасибо заранее».

Напомним, что российские биатлонистки в эстафете на этапе Кубка мира в Эстерсунде стали восьмыми.