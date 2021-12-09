Степанова отреагировала на слова Нортуга о ней

Российская лыжница Вероника Степанова отреагировала на слова двукратного олимпийского чемпиона Петтера Нортуга о ней.

Норвежец заявил, что симпатизирует россиянке, поскольку ему нравится то, что она со многим не соглашается.

«Если его слова о том, что я со многим не соглашаюсь, означают, что я честно выражаю свою точку зрения, то я могу пообещать, что так будет и дальше. Мне уже сказали, что мой имидж в Норвегии может пострадать, если я буду критиковать норвежских лыжников. Знаете что? Вам придется принимать меня такой, какая я есть. Если я вижу лицемерие, то я буду говорить об этом. Если я вижу честную спортивную борьбу, то буду хвалить это. Нортуг — мой герой, он — яркий пример того, как вести себя с медиа и на публике. Я не хочу имитировать его действия, но его Instagram вдохновляет меня», — приводит Dagbladet слова Степановой.

В составе сборной России Степанова выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия).