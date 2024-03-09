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9 марта, 22:09

Лыжница Мокшанова рассказала, что ее восстановлением после завала на Спартакиаде занимаются родители

Алина Савинова
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Российская лыжница Камилла Мокшанова рассказала о своем состоянии здоровья после инцидента на Спартакиаде.

«У меня все нормально. Отделалась ушибом и растяжением связок левой руки. Сейчас нахожусь не в больнице, а дома. Обращались ли ко мне с предложением помощи? Помощь со стороны людей мне не требуется, моим восстановлением занимаются родители», — цитирует Мокшанову Metaratings.ru.

8 марта в Сочи во время лыжного масс-старта на 10 км в рамках зимней спартакиады произошел массовый завал. Большое количество спортсменок упали после прохождения скоростного участка трассы из-за тумана. Гонку не закончили 14 лыжниц, некоторые из них получили серьезные травмы.

Источник: Metaratings.ru
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