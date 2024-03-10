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10 марта, 11:31

Губерниев — о завале в Сочи: «Беломестнов и недопрофессионалы из команды Вяльбе соревнования проводить не имеют права»

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Комментатор Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился мнением с «СЭ», кто виноват в массовом завале в Сочи во время лыжного масс-старта на Спартакиаде.

Завал произошел в пятницу, 8 марта, во время женского масс-старта на 10 км. Большое количество спортсменок не удержали равновесие на скоростном участке трассы из-за сильного тумана.

«Идет процессуальная проверка Следственного комитета. Дальше уже вопрос к ведомству Бастрыкина. С моей точки зрения, такие люди, как Беломестнов и недопрофессионалы из команды Вяльбе соревнования проводить не имеют права. Они полностью показали, что абсолютные бездари, лицемеры, вруны. Могут только перекладывать ответственность. Обвинили детей. Реакция госпожи Вяльбе вообще запредельная с моей точки зрения. 

Поэтому дальше решение будет принимать Министерство спорта, которому я тоже передаю большой привет, потому что это господин Морозов, заместитель министра спорта, усиленно лоббировал Спартакиаду для учащихся именно на этих сложных трассах. Хотя его предупреждали обо всех опасностях и писали письма Федерации. Я не сомневаюсь в компетентности министра спорта Олега Матыцина. Он разберется, сделает правильные выводы. Ну и, естественно, слово за правоохранительными органами и Следственным комитетом. Спускать на тормозах такое нельзя. Речь идет не только о развитии спорта в нашей стране, но и о здоровье наших детей», — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Анастасией Тынянкиной. 

После инцидента во время женского масс-старта Минспорта РФ объявил об отмене мужской гонки.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад обо всех установленных обстоятельствах после массового завала на Спартакиаде в Сочи.

Дмитрий Губерниев
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