Легков: «В России хорошие условия для тренировок»

Олимпийский чемпион Александр Легков рассказал об условиях тренировок в России и за границей.

— Где лучшие условия для тренировок: в России или за границей?

— В России хорошие условия. Был хороший вариант — потренироваться в Ханты-Мансийске. Здесь прекрасный снег. Другое дело, что первые отборочные старты проходят ближе к местам, где проходят первые этапы Кубка мира — это Финляндия. Тем не менее, ребятам нужно как-то стартовать, все едут туда. Есть вторые составы, которые могут приезжать в тот же Ханты-Мансийск, Алтай, а потом уже двигаться в Европу. Этот год показал, что у нас есть хорошие места для подготовки, но все же традиционно выбираются привычные места для спортсменов. Просто надо немножко поломать голову, чтобы подготовиться в России.

(Екатерина Звенигородская)