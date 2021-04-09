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Легков: «В России хорошие условия для тренировок»

10:31
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Олимпийский чемпион Александр Легков рассказал об условиях тренировок в России и за границей.

— Где лучшие условия для тренировок: в России или за границей?

— В России хорошие условия. Был хороший вариант — потренироваться в Ханты-Мансийске. Здесь прекрасный снег. Другое дело, что первые отборочные старты проходят ближе к местам, где проходят первые этапы Кубка мира — это Финляндия. Тем не менее, ребятам нужно как-то стартовать, все едут туда. Есть вторые составы, которые могут приезжать в тот же Ханты-Мансийск, Алтай, а потом уже двигаться в Европу. Этот год показал, что у нас есть хорошие места для подготовки, но все же традиционно выбираются привычные места для спортсменов. Просто надо немножко поломать голову, чтобы подготовиться в России.

(Екатерина Звенигородская)

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