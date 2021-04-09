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Большунов отреагировал на слова Резцовой о «звездной болезни»

10:33
Александр Большунов. Фото AFP
Александр Большунов. Фото AFP
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Чемпион мира по лыжным гонкам Александр Большунов перед VIII Югорским лыжным марафоном-2021 высказался об интервью олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой, которая ранее заявила о «звездной болезни» у спортсмена.

56-летняя Резцова выразила мнение, что «звездная болезнь» Большунова проявляется в его поведении и отношении к другим спортсменам.

— Что думаете о словах Резцовой, что вас захлестнула звездная болезнь?

— Я слышал, но интервью не читал и не собираюсь. Не считаю, что меня захлестнула звездная болезнь. Зная человека, очень много неоднозначных высказываний, даже говорить ничего не буду, — сказал Большунов.

10 апреля в Ханты-Мансийске пройдет VIII Югорский лыжный марафон-2021. Большунов примет в нем участие.

(Екатерина Звенигородская)

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