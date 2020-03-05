Легков недоволен возможной заменой «Холменколленского марафона» на более короткую гонку

Российский лыжник Александр Легков в интервью «СЭ» прокомментировал новость о том, что «Холменколленский марафон» в Норвегии могут заменить на спринт или гонку на 15 км.

— Ужасная информация, — сказал Легков, который в 2013 году сам побеждал на этом старте.— «Холменколленский марафон» должен быть, потому что это одна из самых культовых гонок. Она очень показательная. Я очень горжусь, что мне удалось ее выиграть после большого перерыва (до Легкова российские лыжники не побеждали на ней 15 лет. — Прим. «СЭ»). И прекрасно помню, как награду вручал король Норвегии. Все было так классно преподнесено и продумано, что для меня этот старт навсегда останется одним из главных в карьере. Безусловно, это один из лучших марафонов в мире. Это же история, традиции. Очень горжусь, что прикоснулся к ним. (Владимир Иванов)

Полностью интервью Александра Легкова — здесь.