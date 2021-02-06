Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе 6 февраля сообщила, что Сергей Устюгов войдет в состав сборной России на чемпионат мира.

28-летний Устюгов пропустил несколько этапов Кубка мира из-за последствий коронавируса. Чемпионат мира пройдет в немецком Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта.

«Сергей точно поедет на чемпионат мира, в спринте он однозначно будет участвовать, а дальше будем смотреть, — цитирует «РИА Новости» Вяльбе. — Есть много всяких мыслей и планов, будем смотреть на его состояние непосредственно на месте. Видно, что он хочется сейчас продышаться на все сто, вспомнить, как бегать на этих скоростях».

В субботу, 6 февраля, Устюгов стал шестым в спринте на этапе Кубка мира в Ульрисехамне (Швеция). Второе место занял еще один россиянин Глеб Ретивых.

«Считаю, что Глеб здесь, безусловно, должен выигрывать. Я понимаю, что в соперниках был швед, который имеет победу на Кубке мира в этом году. Но здесь спасибо Глеб должен сказать Сереге (Устюгову), который сработал с ним хорошим тандемом и пропустил его. В целом, медаль есть, это тоже хорошо. Человек, стоя на пьедестале, понимает, что все делает не зря. Надеюсь, он вместе с (тренером) Маркусом Крамером сделает правильные выводы перед чемпионатом мира», — заключила Вяльбе.