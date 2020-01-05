Кто победит на «Тур де Ски»? Прогноз Легкова

Сегодня олимпийский чемпион Александр Легков выиграл любительский «Тур де Ски». После финиша он рассказал, что останавливаться на этом не намерен и планирует приезжать сюда еще много раз.

— С победой! Которой уже на этой горе.

— Это же гора! Тут я должен побеждать. Хотя было непросто. Снега в Москве не было. Готовиться — негде. По сути, это моя первая гонка в сезоне.

— Сколько вам еще раз нужно выиграть забег в Альпе Чермис, чтобы успокоиться?

— Думаю, пока я буду ходить — буду сюда приезжать. Я же люблю лыжные гонки, люблю эту гору. И не только это, вообще горы.

— Что думаете по поводу главных сегодняшних забегов?

— Новый формат, абсолютно непонятно, как это будет. Думаю, по равнине они пойдут пешком. Убежать там не получится. Нереально. Я от любителей не смог убежать. А вот в горе — раздолье для маневров. Мне кажется, шансы есть у всех. Устюгов, Большунов, Клебо — каждый из них может побеждать. Да и Рете тоже. (Владимир Иванов)