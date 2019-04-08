Крюков оценил свою спортивную карьеру на "пятерку"

Олимпийский чемпион Никита Крюков оценивает свою спортивную карьеру на "пятерку". 33-летний спортсмен официально объявил о завершении спортивной карьеры.

- О себе не принято говорить, что я звезда. Но себе за карьеру я поставлю "пятерку", - цитирует ТАСС Крюкова. - Звание олимпийского чемпиона - это уже пять. А когда у тебя еще и три золота чемпионата мира - это круто.

Есть небольшой осадок в связи с выступлением на сочинской Олимпиаде, для нас это был траур, меня полгода не отпускало это серебро (в командном спринте). Были разные мысли, слезы, которые я никому не показывал, но мне удалось пройти через это. Друзья подарили мне пластиковую копию золотой медали, и это меня немного успокоило, это помогло меня переформатировать.