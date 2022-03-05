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Сегодня, 14:58

Крянин считает, что Непряевой должны прислать «Большой хрустальный глобус» по почте

Иван Торопцев
Корреспондент

Член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин заявил, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) должна выслать «Большой хрустальный глобус» российской лыжнице Наталье Непряевой по почте.

«Надеюсь, здравый смысл восторжествует, и человек, который полностью отработал сезон-2021/22, завоевал необходимые очки, которые привели к такому результату, при всех тех, на мой взгляд, необоснованных отстранениях, получит свой трофей, нет повода не вручить его. Ни от нее, ни от нас ничего не зависит, думаю, там есть подведение итогов, никакого труда не составит отправить по почте этот «глобус».

Жизнь продолжается, спортсмены готовятся, выступают на внутрироссийских соревнованиях. Думаю, наши соревнования не хуже, чем Кубок мира, нашей молодежи будет престижно попытаться обыграть олимпийцев и обладателей Кубка мира», — приводит ТАСС слова Крянина.

Сегодня, 5 марта Непряева досрочно стала обладателем «Большого хрустального глобуса».

Источник: https://tass.ru/sport/13976837
Сборная России по лыжным гонкам
Наталья Непряева
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