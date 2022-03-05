Вылегжанин отметил победу Непряевой в общем зачете Кубка мира

Чемпион мира Максим Вылегжанин заявил, что российская лыжница Наталья Непряева одержала долгожданную победу в общем зачете Кубка мира и прошла сезон без спадов.

«Безусловно, это очень долгожданная победа, потому что у нас из девчонок давно никто не выигрывал общий зачет. Конечно, на душе очень радостно, что Наталья смогла победить, несмотря на то, что на последние этапы ее не допустили. Она выиграла «Тур де Ски», завоевала несколько наград на Олимпиаде, нигде у нее не было спада, конечно, это здорово», — сказал Вылегжанин ТАСС.

Непряевой стала первой за 21 год россиянкой, которой удалось выиграть Кубок мира.