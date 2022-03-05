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Сегодня, 14:58

Йохауг: «Тереза через десять лет будет очень довольна, но Тереза здесь и сейчас хочет просто кататься на лыжах»

Иван Шитик
Корреспондент

Норвежская лыжница Тереза Йохауг прокомментировала свою победу в марафоне на этапе Кубка мира в Осло. Для норвежки эта гонка стала последней в карьере.

«Это было фантастически, очень красиво, но очень грустно. Странно, что это конец моей карьеры. Это чувство, которое я испытываю уже давно. А после Пекина и трех олимпийских золотых медалей я почувствовала, что хочу отдать себя другому делу.

Я знаю, что Тереза через десять лет будет этим очень довольна, но Тереза здесь и сейчас действительно хочет просто кататься на лыжах. Это было очень эмоционально, много слез. Были моменты, когда я сомневалась, но я знаю, что это правильно», — цитирует Йохауг NRK.

33-летняя Йохауг ранее она объявила, что масс-старт в Осло станет последней гонкой в ее карьере. Йохауг является четырехкратной олимпийской чемпионкой, 14-кратной чемпионкой мира, трехкратной обладательницей Кубка мира.

Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Тереза Йохауг
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