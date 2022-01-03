Крянин оценил шансы Большунова на победу в общем зачете «Тур де Ски»

Вице-президент Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам Сергей Крянин оценил шансы Александра Большунова на победу в общем зачете «Тур де Ски».

«Сегодня пройдут масс-старты, это всегда интересная и зрелищная борьба. Очень хочется посмотреть, какую тактику выберут спортсмены: кто-то предпочитает отрываться, другие — сидеть до финиша и дотягивать, отдавать там все силы. Конечно, у Большунова есть неплохие шансы выбраться на первое место в общем зачете. Многое зависит от тактики и расстановки сил. Пока гонка не началась, шансы есть всегда. Будем смотреть», — приводит «Чемпионат» слова Крянина.

Сегодня, 3 января, пройдут женский и мужской масс-старты. Большунов занимает третье место в общем зачете «Тур де Ски», уступая лидирующему норвежцу Йоханнесу Клебо 1 минуту 19 секунд.