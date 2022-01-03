Крянин оценил шансы Большунова на победу в общем зачете «Тур де Ски»
Вице-президент Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам Сергей Крянин оценил шансы Александра Большунова на победу в общем зачете «Тур де Ски».
«Сегодня пройдут масс-старты, это всегда интересная и зрелищная борьба. Очень хочется посмотреть, какую тактику выберут спортсмены: кто-то предпочитает отрываться, другие — сидеть до финиша и дотягивать, отдавать там все силы. Конечно, у Большунова есть неплохие шансы выбраться на первое место в общем зачете. Многое зависит от тактики и расстановки сил. Пока гонка не началась, шансы есть всегда. Будем смотреть», — приводит «Чемпионат» слова Крянина.
Сегодня, 3 января, пройдут женский и мужской масс-старты. Большунов занимает третье место в общем зачете «Тур де Ски», уступая лидирующему норвежцу Йоханнесу Клебо 1 минуту 19 секунд.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/skiing/news-4564797-sergej-kryanin-ocenil-shansy-bolshunova-na-pervoe-mesto-v-obschem-zachyote-tur-de-ski.html
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