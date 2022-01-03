«Тур де Ски», женский масс-старт: где смотреть и во сколько начало гонки

Сегодня, 3 января, в Ленцерхайде (Швейцария) пройдет очередной день лыжной многодневки «Тур де Ски». В 14.40 по московскому времени состоится женский масс-старт классическим стилем на 10 км.

Состав сборной России: Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Яна Кирпиченко, Екатерина Смирнова, Анастасия Рыгалина, Лилия Васильева и Христина Мацокина.

Следить за ходом гонки можно с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.