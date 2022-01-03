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«Тур де Ски», женский масс-старт: где смотреть и во сколько начало гонки

13:05
Наталья Непряева. Фото Global Look Press
Наталья Непряева. Фото Global Look Press
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Сегодня, 3 января, в Ленцерхайде (Швейцария) пройдет очередной день лыжной многодневки «Тур де Ски». В 14.40 по московскому времени состоится женский масс-старт классическим стилем на 10 км.

Состав сборной России: Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Яна Кирпиченко, Екатерина Смирнова, Анастасия Рыгалина, Лилия Васильева и Христина Мацокина.

Следить за ходом гонки можно с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.

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Сергей Ревенко все материалы автора
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