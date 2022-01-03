Вылегжанин считает, что у Большунова есть шансы на победу в масс-старте «Тур де Ски»

Трехкратный призер Олимпийских игр в Сочи Максим Вылегжанин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от третьего этапа многодневки «Тур де Ски».

«Есть ли сегодня шанс у Большунова быть первым? Шанс есть всегда. Классический ход для него более хороший. Трасса достаточно тяжелая. Я помню, когда на ней люди убегали, отыгрывали много, но также и проигрывали. Сегодня возможно все», — сказал Вылегжанин «СЭ».

Сегодня, 3 января, в Ленцерхайде (Швейцария) пройдет очередной день лыжной многодневки «Тур де Ски». Начало мужского масс-старта в 16.50 по московскому времени.