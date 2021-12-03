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«Поводов для переживаний нет». Рочев — о результатах спринта на Кубке мира

17:05
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Чемпион мира Василий Рочев-младший поделился мнением о неудачном выступлении российских лыжников в спринте на этапе Кубка мира в Лиллехаммере. Никому из россиян не удалось пробиться в финал ни мужского, ни женского спринта.

«С одной стороны, нет никакого повода для отчаяния. С другой стороны, конечно, болельщики и аудитория привыкли к победам наших спортсменов, но не надо торопиться с выводами, списывать их со счетов. Все нормально, идет планомерный въезд в сезон. Сегодняшний результат абсолютно ни о чем не говорит.

Спринт — специфическая дисциплина. Если ты выиграл сегодня в спринте, это не говорит о том, что выиграешь завтра. Не стоит делать поспешных выводов после сегодняшней гонки. Дальше будут гонки, Кубки мира, все в порядке, поводов для переживаний нет", — сказал Рочев «Чемпионату».

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/

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Иван Шитик все материалы автора
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