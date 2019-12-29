На многодневке «Тур де Ски» в рамках Кубка мира по лыжным гонкам завершился мужской спринт свободным стилем. Соревнования прошли в Ленцерхайде (Швейцария).

Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо. На втором месте итальянец Федерико Пеллегрино. Третьим стал француз Ришар Жув. Россиянин Глеб Ретивых на четвертом месте.

Ленцерхайде (Швейцария)

Кубок мира

«Тур де ски»

Мужчины

Индивидуальный спринт (С)

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.55,3

2. Федерико Пеллегрино (Италия) — отставание 0,04

3. Ришар Жув (Франция) — 0,57

4. Глеб Ретивых (Россия) — 0,86

5. Юхан Хеггстрем (Швеция) — 0,94

6. Поль Гольберг (Норвегия) — 2,16

Александр Большунов и Сергей Устюгов выбыли в полуфинале, Андрей Ларьков и Артем Мальцев — в 1/4 финала.