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Клебо резко ответил на вопрос о Большунове: «Пусть делает все, что захочет. Меня это не должно волновать»

Клебо рассказал, встречался ли он с Большуновым на Кубке мира в Руке
12:29
Александр Большунов и Йоханнес Клебо. Фото Reuters
Александр Большунов и Йоханнес Клебо. Фото Reuters
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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал, встречался ли он с россиянином Александром Большуновым в Руке (Финляндия), где сегодня, 26 ноября, начнется новый сезон Кубка мира.

«Не было такого. Я сосредоточен на себе и на том, что мне нужно. Большунов может делать все, что захочет. Меня это не должно волновать», — цитирует Клебо Dagbladet.

Сборную России в Руке представят Александр Большунов, Глеб Ретивых, Александр Терентьев, Сергей Устюгов, Сергей Ардашев, Денис Филимонов, Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Иван Якимушкин, Артем Мальцев, Евгений Белов, Илья Семиков, Алексей Червоткин.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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