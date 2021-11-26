Клебо резко ответил на вопрос о Большунове: «Пусть делает все, что захочет. Меня это не должно волновать»

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал, встречался ли он с россиянином Александром Большуновым в Руке (Финляндия), где сегодня, 26 ноября, начнется новый сезон Кубка мира.

«Не было такого. Я сосредоточен на себе и на том, что мне нужно. Большунов может делать все, что захочет. Меня это не должно волновать», — цитирует Клебо Dagbladet.

Сборную России в Руке представят Александр Большунов, Глеб Ретивых, Александр Терентьев, Сергей Устюгов, Сергей Ардашев, Денис Филимонов, Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Иван Якимушкин, Артем Мальцев, Евгений Белов, Илья Семиков, Алексей Червоткин.