Бородавко заявил, что Большунов выступит в спринте на первом этапе Кубка мира
19:00
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что Александр Большунов выступит в спринте на первом этапе Кубка мира.
«Да, все нормально, он стартует. Во всех ли гонках примет участие? Пока только в заявке на спринт», — приводит слова Бородавко «РИА Новости Спорт».
В прошлом месяце спортсмен перенес операцию, которая потребовалась после ошибки при лечении зуба.
24-летний лыжник является действующим победителем Кубка мира. Первый этап в новом сезоне пройдет с 26 по 28 ноября в Руке (Финляндия).
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