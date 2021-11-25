Бородавко заявил, что Большунов выступит в спринте на первом этапе Кубка мира

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что Александр Большунов выступит в спринте на первом этапе Кубка мира.

«Да, все нормально, он стартует. Во всех ли гонках примет участие? Пока только в заявке на спринт», — приводит слова Бородавко «РИА Новости Спорт».

В прошлом месяце спортсмен перенес операцию, которая потребовалась после ошибки при лечении зуба.

24-летний лыжник является действующим победителем Кубка мира. Первый этап в новом сезоне пройдет с 26 по 28 ноября в Руке (Финляндия).