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Бородавко заявил, что Большунов выступит в спринте на первом этапе Кубка мира

19:00
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что Александр Большунов выступит в спринте на первом этапе Кубка мира.

«Да, все нормально, он стартует. Во всех ли гонках примет участие? Пока только в заявке на спринт», — приводит слова Бородавко «РИА Новости Спорт».

В прошлом месяце спортсмен перенес операцию, которая потребовалась после ошибки при лечении зуба.

24-летний лыжник является действующим победителем Кубка мира. Первый этап в новом сезоне пройдет с 26 по 28 ноября в Руке (Финляндия).

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20211125/bolshunov-1760778322.html

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Екатерина Савостина все материалы автора
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