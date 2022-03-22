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Непряева: «Многие иностранные болельщики пишут, что любят и верят в нас»

Российская лыжница Непряева рассказала о поддержке иностранных болельщиков
Карен Саркисян
Корреспондент
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Российская лыжница Наталья Непряева рассказала о поддержке со стороны иностранных болельщиков.

«Многие иностранные болельщики пишут, что любят и верят в нас, — приводит слова Непряевой Sport24. — Несмотря ни на что, много иностранцев пишут теплые слова. Негатива тоже много. Не знаю, чего больше. Я редко захожу читать комментарии в социальных сетях. Но хорошее есть, это факт».

Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) решила не допускать к участию в соревнованиях под эгидой организации российских и белорусских спортсменов, а также лишила Россию права на проведение Финала Кубка мира в Тюмени.

На Олимпийских играх 2022 года в Пекине Непряева завоевала золотую, серебряную и бронзовую медали.

Источник: https://sport24.ru/news/lyzhi/2022-03-22-nepryayeva-mnogo-inostrannykh-bolelshchikov-podderzhivayut-pishut-chto-zhdut-nas-nazad-chto-lyubyat-chto-my-samyye-luchshiye
Олимпиада
Наталья Непряева
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