Непряева: «Многие иностранные болельщики пишут, что любят и верят в нас»

Российская лыжница Наталья Непряева рассказала о поддержке со стороны иностранных болельщиков.

«Многие иностранные болельщики пишут, что любят и верят в нас, — приводит слова Непряевой Sport24. — Несмотря ни на что, много иностранцев пишут теплые слова. Негатива тоже много. Не знаю, чего больше. Я редко захожу читать комментарии в социальных сетях. Но хорошее есть, это факт».

Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) решила не допускать к участию в соревнованиях под эгидой организации российских и белорусских спортсменов, а также лишила Россию права на проведение Финала Кубка мира в Тюмени.

На Олимпийских играх 2022 года в Пекине Непряева завоевала золотую, серебряную и бронзовую медали.