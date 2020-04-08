Клебо планирует готовиться к сезону-2020/21 в спринтерской группе

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо сообщил, что планирует готовиться к сезону-2020/21 в спринтерской группе, а не в дистанционной, как годом ранее.

— Мне кажется, что спринтерская группа подходит мне лучше всего, — приводит NRK слова Клебо. — Впрочем, не могу сказать, что разочаровался в работе в дистанционной, там мне удалось заложить отличную базу для реализации будущих задач. Мой дедушка, который меня тренирует, тоже считает, что мне больше подходит спринтерская группа.

Клебо закончил сезон-2019/20 на втором месте в общем зачете Кубка мира. Победителем стал россиянин Александр Большунов.