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25 апреля, 12:15

Бородавко рассказал о состоянии российского лыжника Александра Большунова

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Александр Большунов.
Фото Global Look Press

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, как себя чувствует трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.

Ранее главный тренер сборной страны Елена Вяльбе сообщила, что в ближайшее время лыжнику проведут операцию.

«У Александра Большунова нормальное состояние. Занимается теми болячками, которые накопились за сезон. Чтобы в сезон войти в полном здравии.

У нас строго: если есть проблемы, то могут не допустить до тренировочных занятий. Большунов сейчас занимается здоровьем», — цитирует Бородавко «Чемпионат».

По итогам Кубка мира-2021/22 россиянин в личном зачете занял второе место (878 очков). Лидером стал норвежец Йоханнес Клебо, у которого на счету 1375 очков.

 

Источник: https://www.championat.com/skiing/news-4676209-borodavko-rasskazal-o-sostoyanii-bolshunova-ranee-vyalbe-soobschila-o-gotovyaschejsya-operacii.html
Александр Большунов
Юрий Бородавко
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