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11 февраля, 14:14

Лыжница Истомина назвала Спартакиаду сильнейших 2024 праздником

Ана Горшкова
Корреспондент
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Лыжница сборной России Мария Истомина заявила, что Всероссийская спартакиада 2024 является праздником для болельщиков и ее участников.

«Очень хорошая, классная атмосфера на соревнованиях. Я думаю, что для нас, спортсменов, и болельщиков это большой праздник. Здорово, что у нас есть такие соревнования», — приводит слова Истоминой ТАСС.

Соревнования Спартакиады 2024 проходят с 9 по 18 февраля на территории пяти субъектов РФ: Челябинской, Свердловской и Тюменской областей, а также Краснодарского и Красноярского краев.

Источник: ТАСС
Всероссийская Спартакиада 2024
Мария Истомина
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