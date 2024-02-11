Лыжница Истомина назвала Спартакиаду сильнейших 2024 праздником

Лыжница сборной России Мария Истомина заявила, что Всероссийская спартакиада 2024 является праздником для болельщиков и ее участников.

«Очень хорошая, классная атмосфера на соревнованиях. Я думаю, что для нас, спортсменов, и болельщиков это большой праздник. Здорово, что у нас есть такие соревнования», — приводит слова Истоминой ТАСС.

Соревнования Спартакиады 2024 проходят с 9 по 18 февраля на территории пяти субъектов РФ: Челябинской, Свердловской и Тюменской областей, а также Краснодарского и Красноярского краев.