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10 марта, 12:03

Вяльбе рассказала, когда из больницы выпишут последнюю госпитализированную лыжницу после завала в Сочи

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась с «СЭ» подробностями о самочувствии спортсменки, оставшейся в больнице после инцидента с массовым завалом на Спартакиаде в Сочи.

Завал произошел в пятницу, 8 марта, во время женского масс-старта на 10 км. Большое количество спортсменок не удержали равновесие на скоростном участке трассы из-за сильного тумана.

Ранее Елена Вяльбе сообщила «СЭ», что 1 из 17 госпитализированных спортсменок после завала на Спартакиаде остается в больнице.

«У нее хорошее самочувствие. Идет на поправку. В понедельник уже выпишут», — сказала Вяльбе в разговоре с корреспондентом «СЭ» Анастасией Тынянкиной.

После инцидента во время женского масс-старта Минспорта РФ объявил об отмене мужской гонки.

Ранее Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад обо всех установленных обстоятельствах после массового завала на Спартакиаде в Сочи.

Елена Вяльбе
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