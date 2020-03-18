Гонку на первенство России отменили, у участника подозревают коронавирус

Гонку на первенство России по лыжным гонкам в Малиновке отменили за полчаса до начала, сообщает Telegram-канал «На 25-м километре».

У одного из участников подозрение на коронавирус. Также указано, что некоторые участники срочно покидают соревнования. Официальной информации об этом пока нет.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 198 179 человек. Умерших — 7954, выздоровевших — 81 961. В России на данный момент 114 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Корея.

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