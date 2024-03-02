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Лыжные гонки

2 марта, 15:13

Глава Рыбинска: «Мы одна из столиц зимнего спорта России»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Глава городского округа город Рыбинск Дмитрий Рудаков рассказал об организации Деминского марафона-2024.

— В этом году мы сделали особенный акцент в праздничную атмосферу. Сделали огромный прорыв вперед по питанию. Вы видите, что здесь целая ярмарка питания. Мы заметили, что в прошлом году кое-где были очереди. В этом у нас 15 точек уличного питания. Помимо этого много праздничных моментов: казарла, народники. Думаю, что зрители останутся довольны от общей атмосферы.

Без преувеличения Рыбинск становится одним из серьезнейших лыжных и биатлонных центров. У нас в этом году проходят пять соревнований по биатлону серьезного масштаба. На следующий год заявились на Кубок России по биатлону. Поэтому у нас вся зима в Демино представляет триумф зимнего спорта. Лыжные гонки, Деминский марафон, биатлон, арчери-биатлон, шорт-трек в Рыбинске и хоккей молодежный. Мы одна из столиц зимнего спорта России, — сказал Рудаков.

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