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2 марта, 14:58

Бородавко объяснил, почему на Деминском марафоне спортсмены его группы выступали под названием «Красные драконы»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Олимпийский чемпион Денис Спицов и старший тренер сборной России Юрий Бородавко объяснили, почему для Деминского марафона-2024 было выбрано название «Красные драконы». За «Красных драконов» выступали Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Александр Терентьев.

Спицов: — Это Юрий Викторович (Бородавко) придумал. Нужно было оформить паспорта Russialoppet. Не знаю, почему Юрий Викторович выбрал это название. Он обычно нас называет «орлами». А тут мы «драконы».

Бородавко: — Нужна была срочная информация, как назвать команду. Поскольку они стали олимпийскими чемпионами в Пекине, поскольку это памятно, поэтому и пришло на ум так назвать.

Денис Спицов
Юрий Бородавко
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