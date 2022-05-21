Вяльбе рассказала о том, как изменились ее отношения с иностранными коллегами

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о том, как изменились ее отношения с иностранными коллегами.

В начале марта Международная лыжная федерация (FIS) объявила, что до конца сезона-2021/22 не допустит российских спортсменов к участию во всех соревнованиях.

«Сейчас коллеги условно разделились на два лагеря, — приводит слова Вяльбе RT. — С одним нет вообще никаких отношений, с другими отношения остались прежними. Нам сочувствуют, стараются поддержать. По крайней мере, я чувствую это именно так. На конгрессе FIS, где я планирую присутствовать, все станет более понятным».

Глава ФЛГР также рассказал, пригласили ли ее на конгресс FIS.

«У нас нет практики личных приглашений. Я еду на заседание FIS как член правления этой организации, намереваюсь баллотироваться на следующий срок. Вероятность быть переизбранной от России? Это вряд ли кому сейчас известно. Ни для кого не секрет, что есть люди, которые открыто декларируют, что российских представителей в международных организациях быть не должно. Кто и как будет голосовать, мы тоже не знаем, поэтому о возможной перспективе я сейчас не думаю вообще. Если результат окажется отрицательным, это, разумеется, будет неприятно, обидно, несправедливо, но никто от этого точно не умрет. После всех консультаций мы решили, что подавать иски по поводу отстранения спортсменов в нынешней ситуации нецелесообразно. Не выиграем», — сказала она.

Ранее сообщалось, что Вяльбе будет переизбираться в состав совета FIS, куда войдут президент FIS, двое спортсменов и 18 избранных членов совета. Против ее избрания ранее выступили глава Финской лыжной ассоциации Маркку Хаапасалми, генеральный секретарь Польской лыжной ассоциации Ян Винкель и глава Федерации лыжного спорта Швеции.