Лыжные гонки
Новости Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Олимпиада
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 17:35

Французский производитель лыж приостановил сотрудничество с Большуновым и другими россиянами

Иван Торопцев
Корреспондент
Александр Большунов.
Фото Global Look Press

Французская компания-производитель лыж Rossignol приостановила сотрудничество с Александром Большуновым и другими российскими лыжниками.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на TV2, представителям компании не понравилось, что Большунов выложил у себя в Instagram фотографию в форме сборной СССР.

«Мы связались с Большуновым и объяснили, что не одобряем подобное. Он понял, что совершил ошибку, и удалил пост», — приводит РИА «Новости» слова спортивного директора компании Колина Барбе.

Сообщается, что Rossignol прекратила сотрудничество с российскими спортсменами 1 марта.

Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) решила не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях под эгидой организации в связи с ситуацией на Украине.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220309/bolshunov-1777320785.html
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
3
5
Читайте также
Американская лыжница Диггинс оскорбилась на газету, которая назвала ее феей
Все, что известно об уголовном деле Квинси Промеса: удар ножом, прослушка телефона, изменение обвинения и контракт со «Спартаком»
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Норвегии осудили угрозы в адрес российских спортсменов

«Пускай они делают лыжи для неудачников!» Резцова о приостановке контракта Rossignol с Большуновым
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости