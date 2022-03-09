Французский производитель лыж приостановил сотрудничество с Большуновым и другими россиянами

Французская компания-производитель лыж Rossignol приостановила сотрудничество с Александром Большуновым и другими российскими лыжниками.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на TV2, представителям компании не понравилось, что Большунов выложил у себя в Instagram фотографию в форме сборной СССР.

«Мы связались с Большуновым и объяснили, что не одобряем подобное. Он понял, что совершил ошибку, и удалил пост», — приводит РИА «Новости» слова спортивного директора компании Колина Барбе.

Сообщается, что Rossignol прекратила сотрудничество с российскими спортсменами 1 марта.

Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) решила не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях под эгидой организации в связи с ситуацией на Украине.