В Норвегии осудили угрозы в адрес российских спортсменов

Президент Норвежской федерации лыжного спорта Эрик Ресте назвал неприемлемыми угрозы в адрес российских лыжников и тренеров.

«Грустно об этом слышать. Угрозы, независимо от того, происходят они на спортивном мероприятии или в других контекстах, неприемлемы, и мы решительно открещиваемся от них», — приводит РИА «Новости» со ссылкой на NRK слова Ресте.

Ранее в интервью «СЭ» российская лыжница Наталья Непряева рассказала, что столкнулась с «озлобленными и агрессивно настроенными» людьми на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) решила не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях под эгидой организации в связи с ситуацией на Украине.