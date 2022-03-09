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Сегодня, 16:32

В Норвегии осудили угрозы в адрес российских спортсменов

Глава Федерации лыжных видов спорта Норвегии осудил угрозы в адрес российских спортсменов
Иван Торопцев
Корреспондент

Президент Норвежской федерации лыжного спорта Эрик Ресте назвал неприемлемыми угрозы в адрес российских лыжников и тренеров.

«Грустно об этом слышать. Угрозы, независимо от того, происходят они на спортивном мероприятии или в других контекстах, неприемлемы, и мы решительно открещиваемся от них», — приводит РИА «Новости» со ссылкой на NRK слова Ресте.

Ранее в интервью «СЭ» российская лыжница Наталья Непряева рассказала, что столкнулась с «озлобленными и агрессивно настроенными» людьми на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) решила не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях под эгидой организации в связи с ситуацией на Украине.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220309/lyzhi-1777305905.html
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