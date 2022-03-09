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Сегодня, 17:51

«Пускай они делают лыжи для неудачников!» Резцова о приостановке контракта Rossignol с Большуновым

Резцова посоветовала Rossignol делать лыжи для неудачников после приостановки контракта с Большуновым
Антон Иванов
Александр Большунов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в разговоре с «СЭ» отреагировала на приостановку контракта французского производителя лыж Rossignol с олимпийским чемпионом Александром Большуновым.

«Для Саши ничего страшного не произошло абсолютно, — сказала Резцова «СЭ». — Да он начнет сотрудничать с другими, да и все тут. Можно, например, к австрийцам обратиться за помощью. Они приостановили контракт из-за поста Большунова в социальной сети? Пускай они делают лыжи для неудачников: для Клебо, французов и остальных там. Это никчемная компания не достойна сотрудничать с нашим чемпионом Сан Санычем. Большунов выше этого всего. Пусть даже не переживает из-за этого, все нормализуется».

Французский производитель лыж также прекратил сотрудничество с другими российскими спортсменами.

Александр Большунов
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