FIS не получала данные от ВАДА по итогам исследования базы московской лаборатории

Международная федерация лыжного спорта (FIS) не получала от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) имена нарушителей по итогам исследования базы данных московской антидопинговой лаборатории, информирует сайт организации.

Ранее стало известно, что ВАДА передало в международные федерации 47 дел российских спортсменов.

— FIS не была уведомлена о новых случаях нарушений антидопинговых правил по итогам исследования базы данных московской лаборатории, — говорится в сообщении.

ВАДА предъявило обвинения 47 россиянам. Их лишат медалей?

