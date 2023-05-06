Лыжные гонки
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Игры
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 10:00

FIS намерена сократить дистанцию мужской лыжной эстафеты

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Международная федерация лыжного спорта (FIS) намерена сократить дистанцию классической лыжной эстафеты, пишет Dagbladet. Вчера, 5 мая, состоялось заседание комитетов FIS, на котором был поднят этот вопрос.

По данным источника, комитет единогласно поддержал идею сокращения дистанции мужской эстафеты с 10 км до 7,5 км. Это будет сделано для того, чтобы избежать полной отмены командной гонки и введения смешанной эстафеты в программу.

Окончательное решение о возможном сокращении дистанции в эстафете будет принято на заседании совета FIS, которое состоится 28 мая. Новые правила могут вступить в силу на чемпионате мира по лыжным гонкам 2025 года в Тронхейме (Норвегия).

1
1
Читайте также
Польша будет играть на ЧМ вместо России. Ее не было в элите больше 20 лет
«Жена меня бросит, если еще раз напьюсь». Александр Емельяненко: случай в аэропорту, Камил Гаджиев, розовый слоник
В Москве арестовали уроженку Крыма по подозрению в госизмене
На берегу Нарвы задержали плывшего в РФ в гидрокостюме гражданина Словакии
Песков не стал комментировать заявление Пригожина об Артемовске
В офисе генсека ООН озвучили сроки встречи по зерновой сделке в Стамбуле
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

FIS может сократить дистанцию мужской лыжной эстафеты
Новости
RSS RSS
Все новости