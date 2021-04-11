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Финский лыжник Мяки рассказал о гневных сообщениях россиян после инцидента с Большуновым

15:11
Александр Большунов (слева) и Йони Мяки. Фото AFP
Александр Большунов (слева) и Йони Мяки. Фото AFP
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Финский лыжник Йони Мяки рассказал, какие сообщения он получал от русских болельщиков после конфликта с российским спортсменом Александром Большуновым.

Напомним, на финише эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия) Мяки подрезал россиянина, после чего тот разозлился и ударил его палкой. После финиша Большунов врезался в финских лыжников, из-за чего вся российская команда была дисквалифицирована.

«Я старался сосредоточиться на спорте, но это было сложно. Я получал много сообщений от россиян. Такая ситуация была для меня в новинку. Сообщения приходили буквально отовсюду. Я получал и слова поддержки, но по большей части все сводилось к другому. Это было некрасиво», — цитирует Мяки Ilta-Sanomat.

Дополнительная информация:

https://www.is.fi/

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