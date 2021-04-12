Мать лыжницы Карлссон рассказала, как дочь кричала от боли во время гонки
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Миа Карлссон, мать шведской лыжницы Фриды Карлссон 11 апреля в интервью Aftonbladet рассказала о травме дочери.
В воскресенье Карлссон не смогла завершить гонку с раздельным стартом «коньковым» стилем на чемпионате Швеции.
«Я была рядом, когда она упала и начала кричать от боли посреди леса. Ее организм еще оказался не готовым к таким нагрузкам. Нам даже пришлось найти автомобиль, чтобы доставить Фриду к врачу, она не могла сама передвигаться. Все началось еще с воспаления на чемпионате мира, но тогда на антибиотиках удалось завершить турнир», — призналась Миа.
У Фриды Карлссон воспаление надкостницы из-за которого она пропустила заключительный этап сезона Кубка мира.
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