Фалеева выиграла классический спринт на втором этапе Кубка России в Тюмени
Анастасия Фалеева одержала победу в классическом спринте на втором этапе Кубка России по лыжам в Тюмени.
В финале она показала результат 4 минуты 36,39 секунды.
Второе место заняла Алена Баранова (+1,93). Тройку лучших замкнула Евгения Крупицкая (+2,24).
В воскресенье, 3 декабря, пройдет женский масс-старт. Начало — в 10.00 мск.
Кубок России по лыжным гонкам-2023/24
2-й этап, Тюмень
Женщины, спринт, классический стиль
Финал
1. Анастасия Фалеева — 4 минуты 36,39 секунды.
2. Алена Баранова +1,93
3. Евгения Крупицкая +2,24
4. Елизавета Пантрина +3,69
5. Дарья Непряева +3,77
6. Анна Королева +13,43
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